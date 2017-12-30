Okuyucularını bekleyen yeni kitaplar

Yeni yıla gireceğimiz bu günlerde yayınevleri de yeni kitaplarını okuyucularıyla tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda kitapseverlerle tanışan romanlar, öyküler, düşünce dizisi, felsefe, psikoloji, deneme gibi türlerde raflarda yerini alan harika eserler okuyuculara göz kırpıyor.
Kitap Ayracı sizler için seçti...
YALIN ALPAY & EMRE ALKIN - OLAYLARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ
Okuyucu, Türkiye ekonomisinin Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, yirminci yüzyılın sonuna değin geçtiği evreleri tarihsel bir sırayla ve keyifli bir okumayla elde edebilecek.
Yazarlar: Yalın Alpay & Emre Alkın
Yayınevi: Hümanist Kitap Yayıncılık
Baskı yılı: 2017
Türü: Ekonomi
Dili: Türkçe
Syf: 248
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KAYA TANIŞ - KURDEŞEN
Kurdeşen, son zamanlardaki hikâye merkezli anlatımı, biçimsel bakımdan hikâyenin gerçek yerine iade eden, roman ile hikâye biçimleri arasında adeta “yeni” bir Anadolu epopesine imza atıyor.
Yazar: Kaya Tanış
Yayınevi: Edebi Şeyler
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 137
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SARAH BAKEWELL - VAROLUŞÇULAR KAHVESİ
Varoluşçular Kahvesiçağdaş varoluşçuluğun hikâyesini insanlar, zihinler ve fikirler arasında kurulan tutkulu bir ilişki olarak anlatıyor.
Sarah Bakewell hayat hikâyeleri ile düşünceleri harmanlayarak, bizleri yaşama dair olduğu kadar yaşamları değiştiren, neyiz ve nasıl yaşamalıyız gibi önemli soruları ele alan bir felsefenin kalbine götürüyor.
Yazar: Saray Bakewell
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Çeviren: Emre Gözgü
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü, biyografi
Syf: 440
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THOMAS PAİNE - AKIL ÇAĞI
Akıl Çağı’nda Thomas Paine kurumsallaşmış dini ve Kitabı Mukaddes’in meşruiyetini sorgular, deizmi felsefi açıdan tartışır.
Yazar: Thomas Paine
Yayınevi: Say Yayınları
Çeviren: Şükrü Alpagut
Baskı yılı: 2017
Türü: Düşünce, felsefe
Syf: 250
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EIMEAR McBRIDE - KIZ NATAMAM BİR ŞEYDİR
Otobiyografik özellikler de taşıyan Kız Natamam Bir Şeydir abisinin beyninde tümör oluşan bir genç kızın ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini, ensesti, bu travmayı aşmak için aşırılıklara sapmasını, çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe geçme ya da geçememe sürecini yansıtıyor.
Yazar: Eimear McBride
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Begüm Kovulmaz
Baskı yılı: 2017
Türü: Roman
Syf: 256
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GRAHAM MOORE - KARANLIĞIN SON GÜNLERİ
Graham Moore'den sıra dışı bir roman...
Yazar: Graham Moore
Çeviren: Özge Onan
Yayınevi: Doğan Kitap
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 432
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KATHRYN EVANS - İÇİMDEKİ DİĞERLERİ
Yazar Kathryn Evans’ın imzasını taşıyan ve Edinburg Uluslararası Kitap Festivali’nde “En İyi İlk Roman Ödülü”ne layık görülen İçimdeki Diğerleri, Güldünya Yayınları’nın genç yetişkinlere yönelik ilk kitabı.
Yazar: Kathryn Evans
Yayınevi: Güldünya
Çeviren: Hazal Baydur
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 272
MAGGIE NELSON - MAVİBENT
Mavibent Johann Wolfgang von Goethe, Yves Klein, Leonard Cohen, Joni Mitchell ve Billie Holiday gibi pek çok mavi ruha da misafir olarak melankoli, inanç, alkol, hasretlik ve arzunun arasında yol alıyor.
Nelson mavi renge yaşam boyu takıntısının izinde hem bireysel hem de evrensel acıların, matemin ve hüznün haritasını çıkarıyor, orada gizli estetik güzelliğe adım adım, bent bent ulaşıyor.
Yazar: Maggie Nelson
Yayınevi: Kolektif Kitap
Çeviren: Selin Siral
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 112
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KEMAL SELÇUK - RÜYADAKİ KADIN
Rüyadaki Kadın tek başınalıktan baş başalığa, oradan da kalabalıklara geçişin romanı.
Yazar: Kemal Selçuk
Yayınevi: İletişim Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 209
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RINDERT KROMHOUT - KLAUS MANN, THOMAS MANN'IN OĞLU OLMAK
Rindert Kromhout, Almanya’nın önde gelen yazarlarından Thomas Mann’ın oğlu Klaus Mann’ı anlattığı bu kitabında, okurlara tarihi roman tadında, gerçeklere dayalı bir kurgu roman sunuyor.
Yazar: Rindert Kromhout
Yayınevi: Paloma Yayınevi
Çeviren: Gül Özlen
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 368
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