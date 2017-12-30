Okuyucularını bekleyen yeni kitaplar

Yeni yıla gireceğimiz bu günlerde yayınevleri de yeni kitaplarını okuyucularıyla tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda kitapseverlerle tanışan romanlar, öyküler, düşünce dizisi, felsefe, psikoloji, deneme gibi türlerde raflarda yerini alan harika eserler okuyuculara göz kırpıyor.

Kitap Ayracı sizler için seçti...

YALIN ALPAY & EMRE ALKIN - OLAYLARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Okuyucu, Türkiye ekonomisinin Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, yirminci yüzyılın sonuna değin geçtiği evreleri tarihsel bir sırayla ve keyifli bir okumayla elde edebilecek.

Yazarlar: Yalın Alpay & Emre Alkın

Yayınevi: Hümanist Kitap Yayıncılık

Baskı yılı: 2017

Türü: Ekonomi

Dili: Türkçe

Syf: 248

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D&R

KAYA TANIŞ - KURDEŞEN

Kurdeşen, son zamanlardaki hikâye merkezli anlatımı, biçimsel bakımdan hikâyenin gerçek yerine iade eden, roman ile hikâye biçimleri arasında adeta “yeni” bir Anadolu epopesine imza atıyor.

Yazar: Kaya Tanış

Yayınevi: Edebi Şeyler

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 137

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D&R

SARAH BAKEWELL - VAROLUŞÇULAR KAHVESİ

Varoluşçular Kahvesiçağdaş varoluşçuluğun hikâyesini insanlar, zihinler ve fikirler arasında kurulan tutkulu bir ilişki olarak anlatıyor.

Sarah Bakewell hayat hikâyeleri ile düşünceleri harmanlayarak, bizleri yaşama dair olduğu kadar yaşamları değiştiren, neyiz ve nasıl yaşamalıyız gibi önemli soruları ele alan bir felsefenin kalbine götürüyor.

Yazar: Saray Bakewell

Yayınevi: Domingo Yayınevi

Çeviren: Emre Gözgü

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü, biyografi

Syf: 440

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THOMAS PAİNE - AKIL ÇAĞI





Akıl Çağı’nda Thomas Paine kurumsallaşmış dini ve Kitabı Mukaddes’in meşruiyetini sorgular, deizmi felsefi açıdan tartışır.

Yazar: Thomas Paine

Yayınevi: Say Yayınları

Çeviren: Şükrü Alpagut

Baskı yılı: 2017

Türü: Düşünce, felsefe

Syf: 250

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EIMEAR McBRIDE - KIZ NATAMAM BİR ŞEYDİR

Otobiyografik özellikler de taşıyan Kız Natamam Bir Şeydir abisinin beyninde tümör oluşan bir genç kızın ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini, ensesti, bu travmayı aşmak için aşırılıklara sapmasını, çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe geçme ya da geçememe sürecini yansıtıyor.

Yazar: Eimear McBride

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Begüm Kovulmaz

Baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 256

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GRAHAM MOORE - KARANLIĞIN SON GÜNLERİ

Graham Moore'den sıra dışı bir roman...

Yazar: Graham Moore

Çeviren: Özge Onan

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 432

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D&R

KATHRYN EVANS - İÇİMDEKİ DİĞERLERİ

Yazar Kathryn Evans’ın imzasını taşıyan ve Edinburg Uluslararası Kitap Festivali’nde “En İyi İlk Roman Ödülü”ne layık görülen İçimdeki Diğerleri, Güldünya Yayınları’nın genç yetişkinlere yönelik ilk kitabı.

Yazar: Kathryn Evans

Yayınevi: Güldünya

Çeviren: Hazal Baydur

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 272

D&R

MAGGIE NELSON - MAVİBENT





Mavibent Johann Wolfgang von Goethe, Yves Klein, Leonard Cohen, Joni Mitchell ve Billie Holiday gibi pek çok mavi ruha da misafir olarak melankoli, inanç, alkol, hasretlik ve arzunun arasında yol alıyor.

Nelson mavi renge yaşam boyu takıntısının izinde hem bireysel hem de evrensel acıların, matemin ve hüznün haritasını çıkarıyor, orada gizli estetik güzelliğe adım adım, bent bent ulaşıyor.

Yazar: Maggie Nelson

Yayınevi: Kolektif Kitap

Çeviren: Selin Siral

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 112

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KEMAL SELÇUK - RÜYADAKİ KADIN





Rüyadaki Kadın tek başınalıktan baş başalığa, oradan da kalabalıklara geçişin romanı.

Yazar: Kemal Selçuk

Yayınevi: İletişim Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 209

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D&R

RINDERT KROMHOUT - KLAUS MANN, THOMAS MANN'IN OĞLU OLMAK

Rindert Kromhout, Almanya’nın önde gelen yazarlarından Thomas Mann’ın oğlu Klaus Mann’ı anlattığı bu kitabında, okurlara tarihi roman tadında, gerçeklere dayalı bir kurgu roman sunuyor.

Yazar: Rindert Kromhout

Yayınevi: Paloma Yayınevi

Çeviren: Gül Özlen

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 368

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