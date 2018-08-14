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Viyana dünyanın en yaşanılabilir kenti seçildi

Avusturya'nın başkenti Viyana, İngiliz Economist dergisinin yayınladığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde birinci sırada yer aldı. Ülkede basın "Nereye gidiyoruz" haberleri yapıyor.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 09:06..
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Viyana dünyanın en yaşanılabilir kenti seçildi

Dünyanın en yaşanılabilir kentlerinde geçtiğimiz yılın birincisi olan Melbourne bu sene tahtı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya devretti. Viyana böylece geçen yılın birincisi Avustralya'nın Melbourn kentini geride bıraktı.

Listede yedi yıldır birinci gelen Melbourne bu yılki sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Viyana dünyanın en yaşanılabilir kenti seçildi

"ÜLKE NEREYE GİDİYOR"

Melbourne'ün ikinci sıraya gerileyişi, ülkede büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Beklenmeyen bu gelişme Avusturalyalıları paniğe sevk etmiş olacak ki ülke basını "Avustralya nereye gidiyor" ve "Ne olacak bu ülkenin hali" başlıklı manşetler yayınlamaya başladı.

Viyana dünyanın en yaşanılabilir kenti seçildi

2018'İN EN YAŞANILABİLİR KENTLERİ

Melbourne'u Japonya'dan Osaka, Kanada'dan Calgary, Avustralya'dan Sydney ve Kanada'dan Vancouver takip etti.

Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor.

Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.

1.Viyana, Avusturya

2.Melbourne, Avustralya

3.Osaka, Japonya

4.Calgary, Kanada

5.Sydney, Avustralya

6.Vancouver, Kanada

7.Tokya, Japonya

8.Toronto, Kanada

9.Kopenhag, Danimarka

10.Adeaide, Avustralya

 

 

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