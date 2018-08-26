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Viyana'da polisler tanıdık araçların cezalarını siliyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis yolsuzluğu ortaya çıktı. Polislerin, kendi tanıdıklarına, yakınlarına ve iş arkadaşlarına kesilen trafik cezalarını sistemden sildiği tespit edildi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 12:46..
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Viyana'da polisler tanıdık araçların cezalarını siliyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis yolsuzluğu ortaya çıkartıldı. Trafik polislerinin kendi tanıdıklarına, yakınlarına ve iş arkadaşlarına kestiği trafik cezalarının, yine başka polisler tarafından sistemden silindiği belirlendi.

Viyana'da polisler tanıdık araçların cezalarını siliyor

CEZA YOLSUZLUĞU

Emniyet yetkilileri tarafından tesit edilen bu durum için soruşturma başlatıldı. Sistemden silinen cezaların hangi polisler tarafından ne amaçla silindiğine ilişkin çalışma başlatılırken, Viyana'da polislerin arasında yolsuzluk skandalının ortaya çıkması ülkenin gündemine oturdu.

Viyana'da polisler tanıdık araçların cezalarını siliyor

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