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Viyana'da saldırı hazırlığında olan Alman asker yakalandı

Alman askeri kendisini Suriyeli mülteci gibi gösterip Viyana'da saldırı hazırlığı yaparken gözaltına alındı.

27.04.2017 - 12:53
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Avusturya'nın Viyana kentinde kendini Suriyeli mülteci olarak tanıtan 28 yaşındaki Alman asker, saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Almanya'da Suriyeli olarak kayıtlı olan saldırgan Viyana havalimanında bir silah ile gözaltına alındı.

2015 YILINDA SIĞINMA TALEP ETMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Söz konusu Alman askerin 2015 yılında mülteci olarak kendini tanıtıp mülteci kampına kayıt yaptırdığı ve sığınma talep etiği, mülteci olarak bir süre mülk ve finansal hizmet aldığı açıklandı.

Saldırganın havalimanının tuvaletine sakladığı silahlar, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi.

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