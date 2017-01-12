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Vize alamayan Bosnalı Sırp lider ABD'ye gidemiyor

Bosna Hersek'i oluşturan özerk cumhuriyetlerden Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, vize alamadığı için ABD ziyaretini iptal etti.

12.01.2017 - 17:05
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Milorad Dodik

Bosna Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Milorad Dodik, kendisini seçilmiş Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin törenine davet eden organizatörlere teşekkür ederek, “Daha evvelden duyurulan ziyaretini ABD vizesi alamadığı için iptal etmek zorunda kaldığını” ifade etti. Dodik, Trump’ın başkanlığı devralmasıyla birlikte ABD ile yapıcı ilişkiler kurmak için en kısa zamanda yeni yönetimden isimlerle görüşmeler gerçekleştirmeyi arzuladıklarını da kaydetti.

VİZE REDDİ SİYASİ OLABİLİR

Sırp Cumhuriyeti’nin Bosna-Hersek dahilinde sadece “mecburiyetten ötürü” bulunduğunu ve ilk fırsatta bağımsızlık için referanduma gitmeyi planladığını sık sık dile getiren ayrılıkçı liderin vize talebinin reddedilmesinin ardında siyasi nedenler olabileceği bildiriliyor. Bosna Hersek medyasında yer alan haberlerde ABD’nin Saraybosna Büyükelçiliği’ne yaptığı diplomatik vize talebinin reddedilmesinin ardından Bosnalı Sırp liderin turist vizesi için ÖK-D)bulunduğu kaydedilmişti.

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