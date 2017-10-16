Vize krizini görüşecek ABD heyeti Ankara'da

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi.

"BELİRLEYİCİ OLAN BEN DEĞİLİM"

Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim." şeklinde cevap verdi.

Amerikalı heyetin yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.