Vize krizinin ardından bir gözaltı kararı daha

ABD ile Türkiye'nin dün gece yaşanan kriz sonucu karşılıklı olarak vizeleri durdurmasının altından Başsavcılığın dün sabah verdiği yeni bir gözaltı kararı çıktı.

METİN TOPUZ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevilisi Metin Topuz'dan sonra Amerikan Konsolosluğu'nda Emniyetle ilişkileri götüren bir isim için Başsavcılık tarafından verilen tutuklama kararı tebliğ edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ, KONSOLOSLUKTAN ÇIKMIYOR

Tutuklama kararı verilen kişinin de Türk vatandaşı olduğu ve eşinin FÖTÖ'nün çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı saptandı.Gözaltı kararı verilen kişinin henüz yakalanmadığı ve konsolosluktan dışarıya çıkmadığı da belirtiliyor.

METİN TOPUZ'UN ZEKERİYA ÖZ İLE GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

17-25 Aralık öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan firari Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü iddia edilen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi Metin Topuz, 4 gün gözaltında tutulduktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik sebebiyle büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan Metin Topuz, "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.