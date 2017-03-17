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Vize sınırlaması Chicago'da protesto edildi

Trump'ın 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenlemesine karşı eylemler düzenlenmeye devam ediyor.

17.03.2017 - 08:04
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"Arap Amerikan Hareketi" adlı grup tarafından organize edilen gösteri Chicago Pasaport Ajansı önünde gerçekleştirildi.

MÜSLÜMAN AMERİKALILAR

Müslüman Amerikalıların çoğunluğunu oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik grup, "Faşist ABD'ye hayır", "Yasağa, duvara ve fişlenmeye hayır", "Herkes için demokrasi" yazılı pankartlar taşıdı.

Vize sınırlaması Chicago'da protesto edildi

Konuşmaların ardından göstericiler, "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı ABD'ye hayır", "Nefret de yok korku da göçmenler hoşgeldiniz buraya", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Vize sınırlaması Chicago'da protesto edildi

Vize sınırlaması Chicago'da protesto edildi

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