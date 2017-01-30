Vize yasağından etkilenenlere Airbnb'den ücretsiz konaklama

İnternet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarından ülkeye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacağını duyurdu.

"KAPILARI KAPATMAK ABD'Yİ BÖLER"

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık kapıların ABD'yi bir araya getirdiğini, kapıları kapatmanınsa ABD'yi daha fazla böleceğini ifade etti.

"DURUMDAN ETKİLENENLERİN YANINDA DURULMALI"

Ülkelerin vatandaşlarının veya mültecilerin ABD'ye girişine yasak getirilmesinin doğru olmağını ve mevcut durumdan etkilenenlerin yanında olunması gerektiğini belirten Chesky, "Airbnb, ABD'ye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacak." ifadelerini kullandı.