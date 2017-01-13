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Vizesiz Kübalılar artık ABD'de oturma izni alamayacak

Obama, yayımladığı başkanlık kararnamesi ile "ülkeye vizesiz giren Kübalılara oturma izni veren politikayı" sona erdirdiğini açıkladı.

13.01.2017 - 07:32
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 yıl önce o günkü koşullarda uygulanmaya başlanan bu politikanın, iki ülke arasındaki "normalleşme sürecinin" bir parçası olarak kaldırıldığı belirtildi.

KÜBALILARA DA AYNI MUAMELE

"Artık Kübalı göçmenlere de diğer ülkelerden gelen göçmenler gibi davranılacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bunun iki ülke arasındaki sınır politikalarını daha net bir çizgiye oturtacağı mesajı verildi.

Açıklamada, Küba hükümetinin de bu adıma olumlu yaklaştığı ve vizesiz olduğu için Küba'ya geri gönderilecek göçmenleri kabul edeceğini beyan ettiği aktarıldı.
Beyaz Saray'ın açıklamasından hemen sonra Küba hükümetinin de "Atılan adımı olumlu buluyoruz." açıklaması yaptığı belirtildi.

ISLAK AYAK KURU AYAK SONA ERDİ

ABD'ye yasa dışı giren göçmenlere istisnai oturma izni veren ve "ıslak ayak-kuru ayak" olarak da nitelendirilen politikanın kaldırılmasıyla Kübalı göçmenler diğer ülkelerden gelen göçmenlerle aynı muameleye tabi tutulacak.

Bu durumda, vize alarak ülkeye gelen Kübalılar ABD'ye girebilecek, vizesi olmayanlar gerekli işlemleri yapıldıktan sonra Küba'ya iade edilecek.
Florida eyaleti kıyılarına 1960'lardan itibaren yüz binlerce Kübalının akın etmesiyle iki ülke arasında göçmen konusu özel statü ile sürdürülmüş, tehlikeli deniz yolculuklarının önüne geçebilmek için 1996'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından "ıslak ayak-kuru ayak" politikası hayata geçirilmişti.

Bu politika ile ABD topraklarına ulaşmayı başaran göçmenlere (kuru ayak) oturma izni veriliyor, denizde yakalanan göçmenler (ıslak ayak) ise geri gönderiliyordu.

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