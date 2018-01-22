Vizesiz olup da gitmek istemeyeceğiniz ülkeler

Türk vatandaşlarından vize istemeyen birçok ülke var. Bunlar hemen hemen herkesin gitmek isteyeceği; Rio Karnavalı'yla meşhur Brezilya, masmavi deniziyle Seyşeller, birbirinden görkemli tapınaklarıyla Tayland ve tarihi dokusuyla Makedonya.

Bir de gitmek istemeyeceğiniz, varlığından bile haberiniz olmayan ülkeler var. Kimi ülkenin yüzölçümü Bayburt'tan az, kiminin nüfusu bir ilçe kadar bile değil.

İşte adı sanı duyulmamış gitmek istemeyeceğiniz ülkeler:

1- MİKRONEZYA

Mikronezya, Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alır. 707 km2'lik yüzölçümüyle Bayburt'la yarışan Mikronezya'da

İngilizce başta olmak üzere Ulithian, Woleaian, Yapese, Pohnpeian, Kosraean ve Chuukese toplam 7 dil konuşuyor.Ayrıca Mikronezya, BM'deki Kudüs oylamasında hayır oyu kullanan ülkeler arasında.

2- NİUE

Niue, haritada anca zoom yaptığınızda göreceğiniz bir ülke. 2 bin 166 kişilik nüfusuyla Erzincan'ın Kemaliye ilçesiyle yarışıyor. James Cook tarafından keşfedilen bu ülkeye gitmeniz için 20 saatten fazla yolculuğu ve uzun aktarma

sürelerini göze almanız lazım.

3- SAİNT KİTTS

Gitmek istemeyeceğiniz ülkelerden biri de Karayip'lerde yer alan ada ülkesi Saint Kitts. Ülke doğasıyla, deniziyle oldukça ilgi çekiyor fakat uçak bileti fiyatlarını gördüğünüzde neden gitmek istemeyeceğinizi anlayacaksınız.