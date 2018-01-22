taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.606
USD
3,8085
EURO
4,6716
ALTIN
163,36
PETR
68,5000

Vizesiz olup da gitmek istemeyeceğiniz ülkeler

Mikronezya, Makao, Niue ve Saint Kitts... Bu ülkelere gitmek istiyorsanız bir kez daha düşünün.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 13:48..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Türk vatandaşlarından vize istemeyen birçok ülke var. Bunlar hemen hemen herkesin gitmek isteyeceği; Rio Karnavalı'yla meşhur Brezilya, masmavi deniziyle Seyşeller, birbirinden görkemli tapınaklarıyla Tayland ve tarihi dokusuyla Makedonya.

Bir de gitmek istemeyeceğiniz, varlığından bile haberiniz olmayan ülkeler var. Kimi ülkenin yüzölçümü Bayburt'tan az, kiminin nüfusu bir ilçe kadar bile değil.

İşte adı sanı duyulmamış gitmek istemeyeceğiniz ülkeler:

1- MİKRONEZYA

Mikronezya, Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alır. 707 km2'lik yüzölçümüyle Bayburt'la yarışan Mikronezya'da

İngilizce başta olmak üzere Ulithian, Woleaian, Yapese, Pohnpeian, Kosraean ve Chuukese toplam 7 dil konuşuyor.Ayrıca Mikronezya, BM'deki Kudüs oylamasında hayır oyu kullanan ülkeler arasında.

Vizesiz olup da gitmek istemeyeceğiniz ülkeler

2- NİUE

Niue, haritada anca zoom yaptığınızda göreceğiniz bir ülke. 2 bin 166 kişilik nüfusuyla Erzincan'ın Kemaliye ilçesiyle yarışıyor. James Cook tarafından keşfedilen bu ülkeye gitmeniz için 20 saatten fazla yolculuğu ve uzun aktarma 
sürelerini göze almanız lazım.

Vizesiz olup da gitmek istemeyeceğiniz ülkeler

3- SAİNT KİTTS

Gitmek istemeyeceğiniz ülkelerden biri de Karayip'lerde yer alan ada ülkesi Saint Kitts. Ülke doğasıyla, deniziyle oldukça ilgi çekiyor fakat uçak bileti fiyatlarını gördüğünüzde neden gitmek istemeyeceğinizi anlayacaksınız.

Vizesiz olup da gitmek istemeyeceğiniz ülkeler

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

119
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

72
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

109
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

92
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

49
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

288
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

31