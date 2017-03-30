Vladimir Putin Arktik Bölgesi'ni ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Arktik Konseyi toplantıları öncesi Arktik takımadalarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Dmitri Medvedev'in de katıldığı ziyarette bölgede faaliyet yürüten Rus bilim insanlarının çalışmaları hakkında bilgi alındı.

ASKERİ ÜSSÜN TEMELİ ATILMIŞTI

Rusya bir süre önce 192 parçadan oluşan Franz Josef Land takımadalarına ulaşım için yeni bir uçak pist inşa etmiş ve sürekli faaliyette olacak askeri üssün temelini de attığını duyurmuştu.

Vladimir Putin'den buzul bölgesine ziyaret GALERİ

JAPONYA VE ÇİN DE DAVET EDİLDİ

Euronews'in haberine göre, Arktik bölgesine sınırı olan 8 ülke ABD, Kanada, Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Rusya tarafından 1996 yılında oluşturulan konsey bu yılki toplantıya Japonya ve Çin'i misafir olarak davet etti.

Dünyanın henüz keşfedilmemiş petrol ve doğalgaz rezervlerinin en az dörtte birinin bu kutup bölgesinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Diğer yandan, petrol şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerinin yasaklanması yönünde bir çağrı hafta içinde Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından reddedildi.