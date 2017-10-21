Vladimir Putin ile Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gece bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki lider, görüşmede, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu.

BÖLGESEL KONULARDA YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Başta İdlib olmak üzere Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan iki lider, Astana sürecini de ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel konularda da yakın iş birliği ve koordinasyon içinde olma konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında ticaret, ekonomi, enerji alanlarındaki iş birliğine değinilen görüşmede, ikili ticaret hacminde bu yılın 8 ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 artış gözlenmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

İki lider, karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağladığına dikkati çekti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları telefon konuşması ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklama şu şekilde:

"MEVCUT DURUMDAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİLER"

"İki taraf Rusya ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilişkilerin mevcut durumundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ankara'da 28 Eylül 2017 tarihinde ticari ve ekonomik alan başta olmak üzere varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

"SURİYE KRİZİ"

Suriye sorunu üzerine yapılan fikir alışverişinde Astana süreci çerçevesindeki ortak çalışmalar olumlu değerlendirildi. Ekim ayı sonunda Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin perspektifleri ele alındı. Suriye krizinin çözüm sürecinde eylemlerin koordine edilmesinde pratik konulara değinildi.

Özel temasların devam edilmesi konusunda anlaşıldı. Genel olarak görüşme hem ikili hem de bölgesel işbirliğin güçlendirmesine yönelikti. "