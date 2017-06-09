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Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi

Astana'da Çin Lideri Şi Cinping ile bir araya gelen Putin'nin esprisi masadakileri güldürmedi.

09.06.2017 - 14:50
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Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana'daki toplantısı vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

ÇİN LİDERİ TEK KALDI

Toplantı masasına ekibinden önce oturan Çin lideri Şi, karşısında bir anda Putin ve ekibini buldu.

Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi

"YALNIZ SAVAŞÇI"

Masada Çin tarafından sadece Şi'nin bulunduğu bir sırada Putin, Şi'yi işaret ederek, "Yalnız savaşçı" dedi.

Rus liderin bu esprisi masadakileri güldürmezken, Putin uzun süre gülmeye devam etti.

Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi VİDEO

Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi

Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi

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