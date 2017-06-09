Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana'daki toplantısı vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
ÇİN LİDERİ TEK KALDI
Toplantı masasına ekibinden önce oturan Çin lideri Şi, karşısında bir anda Putin ve ekibini buldu.
"YALNIZ SAVAŞÇI"
Masada Çin tarafından sadece Şi'nin bulunduğu bir sırada Putin, Şi'yi işaret ederek, "Yalnız savaşçı" dedi.
Rus liderin bu esprisi masadakileri güldürmezken, Putin uzun süre gülmeye devam etti.
Vladimir Putin'in güldürmeyen esprisi VİDEO