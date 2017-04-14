taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.131
USD
3,6897
EURO
3,9229
ALTIN
152,63
PETR
55,6100

Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında 8 milyon 858 bin ruble gelir elde ettiği bildirildi.

14.04.2017 - 16:31
  1. Haberler
  2. Dünya

Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki şahıslara ilişkin yayınlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2015’te 8 milyon 891 bin ruble kazanan Putin’in geliri geçen yıl 8 milyon 858 bin rubleye (yaklaşık 155 bin dolar) geriledi.

Son dönemde milyarca dolarlık servete sahip olduğu iddialarıyla yolsuzluk protestolarının hedefi olan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in ise geçen yıl 8 milyon 587 bin ruble kazandığı belirtildi.

MAL VARLIĞI

Beyana göre Putin’in ayrıca kendisine ait Rusya’da 1500 kilometrekarelik bir arazisi, iki apartman dairesi ve üç otomobili bulunurken, Medvedev ise 4 bin 700 kilometrekarelik bir araziye, bir apartman dairesine ve bir araca sahip.

Bakanlar arasında ise Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov 12 milyon rublelik geliriyle Rusya’da geçen yıl en çok gelir elde eden bakan olurken, üçüncü sırada 10 milyon 500 bin rublelik geliriyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

437
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

121
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

255
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

27
Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

116
Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

92
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

332
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM