Vodafone ve Sony Mobile'dan iş birliği

Vodafone, Sony Mobile'ın yeni modeli Xperia XZ Premium'u özel bir kampanyayla pazara sunuyor.

Vodafone açıklamasına göre, Sony Mobile ile iş birliğine giden Vodafone, dünyanın 4K HDR ekranlı "ilk" akıllı telefonu olan, aynı zamanda süper yavaş çekim özellikli Motion Eye kameraya sahip bulunan Xperia XZ Premium için "Akıl Almaz Değişim" kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski cihazını Vodafone'a getiren aboneler, yeni Xperia XZ Premium'a bin 800 TL'ye varan indirimlerle sahip olabilecek.

Derin deniz siyahı ve parlak krom renklerde sunulan Xperia XZ Premium, saniyede 960 kare hızında çekim yaparak "çarpıcı" görünümde videolar çekilmesini sağlıyor.

Xperia XZ Premium, özellikle yolculuklar esnasında cepte taşınabilen bir mini televizyona dönüşerek geniş ekranıyla film izleme keyfini artırıyor. Xperia XZ Premium, kolay şarj için yeni USB Type-C şarj cihazı ile birlikte geliyor.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle ayrıcalıklı kampanyalar geliştirdiklerini bildirdi.

Vodafone olarak, mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak istediklerini ifade eden Aksoy, "Bu doğrultuda, herkese en uygun cihazların en cazip ayrıcalık ve tekliflerle sunulmasına öncülük ediyoruz. Sony Mobile iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski telefonunu getiren abonelerimiz, en son teknolojilere sahip Xperia XZ Premium akıllı telefonlara bin 800 TL'ye varan indirimlerle ve kullanıcılarına tarifeden çok daha fazlasını sunan Red ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek. Sony Mobile ile olan iş birliğimizi daha da geliştirerek farklı tüketici kitlelerine ulaşan yeni kampanyalar kurgulamaya devam edeceğiz." dedi.

Sony Mobile Pazarlama Direktörü Hakan Alpay da tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlarken, fotoğrafçılığı daima akıllı telefonun merkezinde tuttuklarını, bu doğrultuda ürünler geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Alpay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sony Mobile olarak, teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak, ondan keyif almak için var olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak, bize ilham verecek teknolojilere odaklanıyoruz. İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium'u Vodofone'un Akıl Almaz Değişim kampanyası ile yeni kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Vodafone ile iş birlikteliğimiz burada kalmayacak, farklı modellerimiz için düzenleyeceğimiz kampanyalar ile de tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz."