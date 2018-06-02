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Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Ülkesindeki muhafazakar kesimin verdiği pozları eleştirmesine yanıt veren Suudi Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Selman'ın 'Ilımlı islam' politikasına sırtını yasladı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 09:21..
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Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah'ın kızı Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisinin Arap edisyonuna kapak olmuştu.

Vogue'un Arap versiyonunda cesur pozlar veren Prenses, Avrupai kıyafetler ile fotoğraf çektirmişti.

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

ELEŞTİRİ ALINCA SELMAN'IN ILIMLI İSLAM POLİTİKASINA SIĞINDI

Pozları ülkesindeki muhafazakarların tepkisini çekince, Prens Selman'ın 'ılımlı islam' çalışmalarına sırtını yaslayan Prenses Hayfa, "Ülkemizde bazı muhafazakarlar değişimden korkuyor. Bütün bildikleri bu. Şahsen ben bu değişimleri büyük bir heyecanla destekliyorum." dedi.

Fotoğrafa öfke duyanlar sosyal medyada prensesin fotoğrafında yüzünün yerine, geçen ay kadınların araba sürme hakkını savunan ve gözaltına alınan 11 aktivistin yüzünü montajladı.

DERGİ DE SELMAN'IN HEDEFLERİNİ ÖVDÜ

Dergi "Suudi Arabistan'ın çığır açan kadınlarına" ithaf ediliyor ve Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın ülkede sosyal kısıtlamaları kaldırma ve köktencilerin güçlerini azaltma hedefini övüyor.

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

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