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Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor

Bir ayağı Bulgar toprağındaki Volçan köprüsü ve saklı olduğu doğa, gezginlerin yeni rotası olmaya aday.

19.11.2017 - 03:29
  1. Haberler
  2. Seyahat

Rezve Deresi üzerine kurulu geç Osmanlı dönemine ve ait bir ayağı Türk, bir ayağı ise Bulgar tarafında bulunan 3 kemerli Volçan köprüsü, içinde bulunduğu doğaya adeta kenetlenmiş durumda.

Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor

Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor-VİDEO

Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor

7 SAATLİK BİR YÜRÜYÜŞLE VARILIYOR

Kırklareli’nin İncesırt köyünde başlayıp yine bu köyde tamamlan 7 saat boyunca yapılan yaklaşık 17,5 kilometrelik doğa yürüyüşü, doğa gezginleri için vazgeçilmez bir serüven vaat ediyor.

Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor

2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KISMEN YIKILDI

2. Dünya Savaşı sırasında, Alman ordusunun işgali ihtimali nedeniyle Türk tarafınca bir kısmı yıkılan köprü, yılın bazı zamanlarında Türk ve Bulgar doğa severlerin ortak buluşma alanı oluyor.

Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor

Son yıllarda kaçak göçmenlerin de rotası haline gelen tarihi köprü hakkındaki ayrıntılar şöyle:

Kesme taş ile 3 kemerli olarak yapılmış köprünün günümüzde sadece tek kemeri sağlamdır. Kuzeybatı, güneydoğu istikametindedir. Güneydoğu tarafı Türkiye kısmındaki kemer ayaktadır. Diğer kısım çökmüş, taşları etrafta dağınık durumdadır.

Köprünün sağlam olan kısımlarını incelendiğinde 5m eninde, orta kemer açıklığının yaklaşık 10m, kenar kemerlerin de yaklaşık 7m açıklıkta olduğu görülmektedir. Yıkılmış olan kemerlerin ayakları görülebilmektedir.

Volçan köprüsü Rumeli'de asırlara meydan okuyor

KÖPRÜYE ARAÇLA ULAŞIM YOK

Boztaş Köyü'nün 5,1 km kuzeybatısında, İncesırt Köyünün 4,7 km kuzeydoğusunda Bulgaristan sınır hattını oluşturan Rezve Deresi üzerinde bulunmaktadır. Orman içerisinde bulunan köprüye araçla ulaşım sağlanamamaktadır.

Yüzyıllara meydan okuyan Volçan Köprüsü, Türk ve Bulgar tarafınca oluşturulabilecek ortak bir proje ile yeniden eski haline kavuşacağı günü bekliyor.

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