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Volkan Babacan evlendi

Milli kaleci Volkan Babacan, hayatını A Haber Spikeri Hilal Özdemir’le birleştirdi

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 09:09..
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Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahla evlenen çiftlerin şahitliğini, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Terim, Abdülhalik Çimen, Serhat Albayrak ve Gizem Sınay yaptılar.

Volkan Babacan evlendi

Başakşehir Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Milli kalecimiz Volkan Babacan ve değerli eşi Hilal Özdemir’e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Volkan Babacan'ın düğününe Turan çifti de katıldı.

Volkan Babacan evlendi

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