Dünyanın en derin havuzunda gerçekleştirilen su altı koreografisi

1 JÖH-PÖH Kandil'e hazırlanıyor Afrin operasyonunda sağladığı başarılarla hatırlanan JÖH-PÖH timleri, Kandil operasyonuna PKK'lı teröristlerin kabusu olmaya hazırlanıyor.

2 Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı Rusya'da devam eden Dünya Kupasında bazı takımlar yolun sonuna geldi. Onlardan biri de Suudi Arabistan. İki maçını da kaybeden Suudi Arabistan milli takımı Prens Selman'dan ceza almaktan korkuyor.

3 Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin oy kullanmaya geldi Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin oy kullanmak için Türkiye'ye döndü.

4 Volkan Babacan evlendi Milli kaleci Volkan Babacan, hayatını A Haber Spikeri Hilal Özdemir’le birleştirdi

5 Samsun’da konut satışı yüzde 11,2 arttı Samsun’da Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 11,2 oranında artarak 2 bin 120 oldu.

6 TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor Kandil opersayonundan kaçmaya çalışan PKK'lı teröristlerin en önemli güzergahı olan İran sınırına TSK çıkarma yaptı.