Volkan bilimci volkanın içine düştü

Arjantinli volkan bilimci 60 yaşındaki Rodolfo Alvarez ve 25 yaşındaki Nikaragualı rehberi Adriac Valladares, araştırma yaptıkları Masaya yanardağının içine düştü.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Masaya Yanardağı'nı incelemek için bulunan Alvarez ve rehberi, inceleme yaptıkları sırada iplerin kopması sonucu aktif durumdaki volkan kraterinin 450 metre içine kaydı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VAR

Yüksek derecedeki sıcaklığa maruz kalan araştırmacılar olay yerine gelen itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yetkililer sağlık kontrolü yapılan araştırmacıların yüksek sıcaklık nedeniyle dehidrasyon yaşadığını ancak ciddi bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi.

EN SON 1772'DE PATLADI

Managua'nın 12 mil güneyinde yer alan Masaya Volkanı, bir lav gölü barındırıyor ve en son 1772 yılında patladı. 2001'de ise içindeki kraterlerden biri patlayan volkanik dağda, patlama nedeniyle 500 metre çevreye dek kayalar fırlamış ve bölgeyi ziyaret eden bir kişi yaralanmıştı.