Volkan Konak Atatürk'e hakaret edenlerin peşini bırakmıyor

Konak "Nur dersleri" adı altında sosyal medyada konuşmalar yayımlayan Hasan Akar'ın "Atatürk'ün manevi şahsına hakaret" suçunu işlediğini belirtti. Konak ayrıca TVNet kanalında yayımlanan programda Atatürk'e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan, Süleyman Yeşilyurt ile Yavuz Bahadıroğlu ve TVNet kanalının imtiyaz sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
"ATATÜRK'E DİL UZATMAYA CÜRET EDENLER.."
Volkan Konak'ın avukatı Çiğdem Koç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Atatürk'e dil uzatmaya cüret edenler hakkında, Volkan Konak adına suç duyurularında bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.