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Volkan Konak sahnedeyken ateş açan şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de Volkan Konak'ın çıktığı eğlence mekanında silahlı kavga çıkarten şüpheli tutuklandı.

İHA | 23.02.2018 - 00:08..
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İstanbul Ataşehir'deki bir eğlence mekanında ateş şüphelilerden biri "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ataşehir’de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İsmail Ç., Metin Y. ve Seyfi D. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından İsmail Ç. ve Metin Y. tutuklama istemiyle, Seyfi D. ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Volkan Konak sahnedeyken ateş açan şüpheli tutuklandı


ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Mahkemedeki sorguları tamamlanan şüphelilerden İsmail Ç., "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyfi D., haftada bir gün imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınırken, Metin Y. ise serbest bırakıldı.

Olaydan sonra kaçan 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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