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Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Berlin'de Noel pazarına TIR ile yapılan terör saldırısının engellenememesi Almanya'da ihmal tartışmalarını beraberinde getirdi.

Ajanslar | 30.12.2016 - 10:17
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Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Ülkenin önde gelen bazı basın ve medya kuruluşları, Alman polisinin 12 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından yanlış kişiyi yakalaması ve esas zanlının İtalya'da öldürülmesini sert bir dille eleştiriyor.

HALKIN GÜVEN DUYGUSU ZEHİRLENİYOR

Alman Volksstimme gazetesi de, "Berlin'deki terör saldırısının ardından soruşturmadan sonuçlar damla damla geliyor. Üstelik bilgi ve bulgular resmi kurumlar değil, medya tarafından elde ediliyor. Soruşturmayı yürütenlerin bilgilendirme politikası halkın güven duygusunu adeta zehirliyor. Bu yüzden haklı olarak eleştiriliyorlar. Saldırıdan önceki ihmallere de bakılınca uzmanların mümkün olduğunca hızlı ve şeffaf açıklamalar yapmaları çok önemli. "

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Federal Savcılık azıcık da olsa bir ara bilanço açıkladı, Anis Amri'nin suç ortağı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan Tunuslu'nun serbest bırakıldığı açıklaması hayal kırıklığı yarattı. Berlin'deki saldırının ardından göz altına alınan Afgan'dan sonra bu, kamuoyuna yansıyan ikinci hata oldu. Amri'yi İtalyan polisi etkisiz hale getirirken, Alman meslekdaşları yanlış insanları gözaltına alıyor. Yaklaşık iki hafta süren soruşturmadan sonra üzücü bir bilanço.”

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

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