Volkswagen işi sürücülere bırakmayacak

Volkswagen, CC modelinin yerine konumlandırdığı Arteon'u bir süre önce tanıttı. Otomobil henüz piyasaya çıkmadı, ama detayları yavaş yavaş geliyor. Arteon'da kullanılan güvenlik sistemlerinden biri ise oldukça ilgi çekici.Bu sistemin adı Acildurum asistanı 2.0....

Söz konusu sistem, sürücünün aracı kontrol edemeyecek halde olduğunu anladığında (Uyku, aşırı yorgunluk, kalp krizi, baygınlık vs.) kendi kendini durduruyor..

NASIL ÇALIŞIYOR?

Acil Durum Asistanı 2.0, şerit değiştirme ve park asistanlarıyla ortak şekilde çalışıyor.

Sürücünün aracı kontrol edemeyecek durumu anladığında, ilk önce sistematik önlemlere başlıyor. Bu önlemler çerçevesinde, aracın içerisine fren sarsıntısı ve akustik sinyaller veriyor.

Sürücü buna rağmen tepki vermezse, artık park etme pozisyonuna geçiyor. Dörtlüleri yakan Acil Durum Asistanı, hafif manevralar yaparak diğer sürücüleri de durumdan haberdar ediyor. Daha sonra diğer araçlarla arasına uygun mesafeyi oluşturabilmek için trafik akışını kontrol ediyor. Bunun için gerekirse şerit değiştiriyor. Uygun mesafe oluştuğunda ise aracı durduruyor.