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Volkswagen Scirocco ve Beetle tarih oluyor

Volkswagen'in özellikle gençler tarafından tercih edilen Scirocco ve Beetle modelleri tarih olmak üzere.

10.05.2017 - 17:45
  1. Haberler
  2. Otomobil

Volkswagen'in spor araç segmentinde ürettiği ve özellikle ülkemizde gençler tarafından çok tercih edilen Scirocco modeli ile "tosbağa" olarak bilinen Beetle modelinin günümüze uyarlanmış versiyonu olan New Beetle modelinin üretiminin durdurulacağı iddia edildi. Gerekçe ise satış rakamları...

Volkswagen Scirocco ve Beetle tarih oluyor

16 yıl aradan sonra 2008 yılında tekrar seri üretime geçirilen ve yenilenen görüntüsüyle dinamizmi yüksek bir araç olan Scirocco, satış rakamı olarak beklentilerin çok altında kaldı.

Tıpkı Scirocco gibi güncel bir uyarlama olan New Beetle modeli de bir türlü hedeflenen satış rakamlarına ulaşamadı.

Volkswagen Scirocco ve Beetle tarih oluyor

Volkswagen marka sorumlularından biri olan Arno Antlitz yaptığı açıklamadı, bu iki modelin 1 yıllık satışlarının, Golf'ün 1 aylık satış rakamına dahi ulaşamadığını belirtti. Otomobil otoriteleri, Arno Antlitz'in bu açıklamasının üzerine Scirocco ve Beetle modellerinin üretiminin durdurulmasına kesin gözüyle bakıyor.

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