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Volkswagen'in CEO'su: İş için Türkiye'yi tercih ederiz

Türkiye'ye gelen Volkswagen ve Porsche'un Yönetim Kurulu üyesi Uwe Hück, "Türkiye ile iş yapmayı tercih ederim." dedi.

12.11.2017 - 16:40
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  2. Ekonomi
Volkswagen'in CEO'su: İş için Türkiye'yi tercih ederiz

Alman otomotiv devleri Volkswagen ve Porsche'un Yönetim Kurulu üyesi Uwe Hück, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ile birlikte Türkiye Tasarım Haftası etkinliklerini ziyaret etti.

Volkswagen'in CEO'su: İş için Türkiye'yi tercih ederiz

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hück; Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti: "Ben dostluk için geldim. Ticaret sonrasında gelişir. Zeki bir genç kuşak var. Bu genç kuşağa yatırım yapmak önemli. Ben, Suudi Arabistan ile iş yapmaktansa Türkiye ile iş yapmayı tercih ederim." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN İLE İŞ YAPMAKTANSA TÜRKİYE İLE İŞ YAPMAYI TERCİH EDERİM"

Hück, "Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapıp yapmayacağı" yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Ben dostluk için geldim. Ticaret sonrasında gelişir. Türkiye ekonomi için çok ilginç bir ülke. Zeki bir genç kuşak var. Bu genç kuşağa yatırım yapmak önemli. Ben, Suudi Arabistan ile iş yapmaktansa Türkiye ile iş yapmayı tercih ederim."

AVRUPA ŞAMPİYONU İLE RİNGE ÇIKACAK

Aynı zamanda eski bir boksör olan Hück, Türk – Alman dostluğu için Avrupa Şampiyonu Boksör Fırat Arslan ile boks maçı yapacak.

Hück, "Şov değil, gerçek bir dövüş olacak. Bizim sloganımız 'Sadece ringde dövüşebilirsiniz' olacak. Türkiye'nin yöneticilerini Türkler seçti. Buna saygı duymak zorundayız, onlara ne yapacaklarını dikte edemeyiz. Politikacılar kavga ederse ülke insanları üzülür. Politikacıların tartışması evde anne ile babanın kavga etmesi gibidir. Anne ile baba kavga ettiğinde çocuklar mutsuz olur. Hayat kavga etmek için çok kısa." diye konuştu.

Volkswagen'in CEO'su: İş için Türkiye'yi tercih ederiz

Almaya doğumlu Avrupa Şampiyonu Arslan ise "Almanya'nın kalkınmasına 50 yıl önce nice Türk insanı destek oldu. Almanya bizim ekmeğimizi çıkardığımız yer. Türkiye ise vatanımız." dedi. Hück ve Arslan ilk maçlarını Mart 2018'de Volkswagen ve Porsche fabrikalarının bulunduğu Stuttgart'ta yapacaklar. Ardından Türkiye’de bir maç daha gerçekleştirecekler.

Volkswagen'in CEO'su: İş için Türkiye'yi tercih ederiz

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre;

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz her zaman ticaretin ayrı siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz. Bir ülkeyle işbirliği yapmak için yıllarca çok büyük çaba harcanıyor. Karşılıklı ilişki sonucu ticaret artıyor. Biz işadamları olarak ilişkileri geliştirmek için köprü vazifesi görüyoruz." dedi.

Volkswagen'in CEO'su: İş için Türkiye'yi tercih ederiz

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