taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.362
USD
3,7749
EURO
4,0742
ALTIN
146,92
PETR
55,6800

Volkswagen yine ceza ödeyecek

Alman otomobil devi Volkswagen, ABD'de bir kez daha milyar dolarlık cezayla karşı karşıya..

01.02.2017 - 13:50
  1. Haberler
  2. Otomobil

vw

VW, Audi ve Porsche marka 3.0 motor gücündeki dizel otomobillerin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle açılan dava kapsamında Volkswagen dava sahiplerine en az 1,26 milyar dolar ceza ödeyecek.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA MİKTAR 4 MİLYAR DOLARI BULACAK

Alman basınında yer alan haberlere göre, 80 bin otomobilin tamiri konusunda anlaşma sağlanamazsa, otomobillerin VW tarafından geri alınması gerekecek. Bu durumda ise Volkswagen’in ödeyeceği miktar dört milyar doları bulacak.

DAHA ÖNCE 4,3 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Volkswagen, ABD Adalet Bakanlığı ile dizel skandalı nedeniyle yürütülen görüşmeler kapsamında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

BOSCH DA CEZA ÖDEYECEK

Diğer  yandan Alman Bosch firması da, dizel skandalı çerçevesinde ABD’de ceza ödeyecek. Bosch firması, Volkswagen’in dizel skandalındaki rolü nedeniyle ABD’de 554 bin dizel mağduruna 327,5 milyon dolar ceza ödeyecek. Ceza 2.0 motor otomobiller için araç başına 350 dolar, 3.0 motor otomobiller içinse, araç başına bin 500 dolar olacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

92
Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede hüsrana uğradı

Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede hüsrana uğradı

364
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

901
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

785
Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

283
CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

173
Öğretmen adayları kendi alanlarında başarısız oldu

Öğretmen adayları kendi alanlarında başarısız oldu

384
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM