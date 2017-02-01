Volkswagen yine ceza ödeyecek

VW, Audi ve Porsche marka 3.0 motor gücündeki dizel otomobillerin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle açılan dava kapsamında Volkswagen dava sahiplerine en az 1,26 milyar dolar ceza ödeyecek.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA MİKTAR 4 MİLYAR DOLARI BULACAK

Alman basınında yer alan haberlere göre, 80 bin otomobilin tamiri konusunda anlaşma sağlanamazsa, otomobillerin VW tarafından geri alınması gerekecek. Bu durumda ise Volkswagen’in ödeyeceği miktar dört milyar doları bulacak.

DAHA ÖNCE 4,3 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Volkswagen, ABD Adalet Bakanlığı ile dizel skandalı nedeniyle yürütülen görüşmeler kapsamında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

BOSCH DA CEZA ÖDEYECEK

Diğer yandan Alman Bosch firması da, dizel skandalı çerçevesinde ABD’de ceza ödeyecek. Bosch firması, Volkswagen’in dizel skandalındaki rolü nedeniyle ABD’de 554 bin dizel mağduruna 327,5 milyon dolar ceza ödeyecek. Ceza 2.0 motor otomobiller için araç başına 350 dolar, 3.0 motor otomobiller içinse, araç başına bin 500 dolar olacak.