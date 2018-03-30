Volkswagen'den 7,4 milyar dolarlık zarar

Volkswagen, dizel araçlardaki emisyon sıkıntısı nedeniyle ABD'de 350 bin civarında aracı Şubat ayı ortasına kadar toplam 7,4 milyar dolar ödeyerek geri aldı.

ARAÇLAR 37 TESİSTE DEPOLANDI

Bağımsız denetçilerin mahkemeye sundukları bilgilere göre Şirket, 300 bin civarındaki aracı ABD'deki 37 depolama tesisinde tutuyor ve bu depolaran yakın zamanda boşaltılması zor.

VW sözcüsü Jeannine Ginivan yaptığı açıklamada Victorville'deki tesisin araçlarını depoladıkları birçok tesisten sadece biri olduğunu söyledi.

YENİDEN SATIŞA SUNULABİLİRLER

Ginivan, "Buralarda geçici olarak depoladığımız araçların, uzun vadeli kalitelerini rutin bir şekilde kontrol ediyoruz. Böylece düzenleyici kurumlar onay verdiklerinde yeniden satışa sunabileceğiz" dedi.

VW, ABD'deki düzenleyici kurumların ve araç sahiplerinin taleplerini karşılamak için toplamda 25 milyar dolardan fazla ödeme yaparak 500 bin aracı toplayacak.