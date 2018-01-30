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Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

Almanya'nın en büyük otomobil markalarından olan Volkswagen, dizelgate skandalının ardından bu sefer de egzoz skandalı ile gündemde. VW'nin egzoz deneylerini canlılar üzerinde yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 09:04..
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Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

Almanya'nın otomotiv devi Volkswagen, dizel skandalının ardından bu kez de egzoz deneyini yasadışı canlılar üzerinde kullanmakla suçlanıyor.

Yasadışı denekler: İnsan ve maymunlar...

Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

İNSAN VE MAYMUNLARA EGZOZ DUMANI

Almanya'da dizelgate skandalının ardından toparlayamayan Volkswagen'i daha da zor günler bekliyor gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan maymun ve insanlar üzerinde deney iddiası bu zamana kadar hiç duyulmamış.

Skandala karışan Volkswagen 'den soruşturma açıklaması yapılırken, konuya ilişkin Teftiş Kurulu'nun soruşturma başlatacağı açıklandı.

Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

ALMAN HÜKÜMETİ'NDEN VW AÇIKLAMASI

Maymun ve İnsanların üzerinde egzoz deneyleri yapmakla suçlanan VW konuya ilişkin özür ve teftiş açıklaması yaparken, Alman hükümeti de iddialara yönelik sert tepki gösterdi.

Alman hükümeti de insan ve maymunlar üzerindeki deneylerin haklı gösterilemeyeceğini açıkladı.

Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

10 MAYMUN 25 SAĞLIKLI İNSAN

Volkswagen'in konu üzerinde başlattığı takip kararının ardından 10 maymun ve 25 sağlıklı insan üzerinde solunum deneyi yaptıkları tespit edildi.

New York Times gazetesi konuya ilişkin araştırmasında, New Mexico eyaletinde hava geçirmez odalara kapatılıp çizgi film izlettirilen 10 maymuna bu sırada dizel motorlu bir 'Volkswagen Beetle'dan çıkan egzoz dumanı solutulduğunu belirtti.

Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

İnsanlar üzerinde yapılan deneyler de bir o kadar korkunç. Egzoz dumanı içinde bulunan zehirli azot oksit gazının solunmasının etkilerini test etmek için 25 sağlıklı insan üzerinde de deney yapıldığı belirtilirken, yapılan deneylerde 25 kişiye Aachen Üniversitesi'ne bağlı bir enstitüde belirli saat aralıklarında belli dozlarda azot dioksit solutarak gazın etkilerini tespit etmeye çalıştı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Volkswagen hafta sonu yaptığı açıklamada ise deneyler nedeniyle özür diledi.

Şirketten yapılan açıklamada "hatalı davranış ve kişilerin yanlış kararları nedeniyle özür dileriz. Seçilen bilimsel yöntemelerin yanlış olduğuna ikna olduk. Bu çalışmalar hiç olmasa daha iyi olurdu. (Şirket) kendisini her türlü hayvan suistimalinden uzak tutuyor" dedi.

Volkswagen'den canlılar üzerinde deney skandalı

GAZ ODALARI

Volkswagen'ın testleri Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'ndaki gaz odalarını, Nazilerin "T4 operasyonu" kapsamında zehirli gazla yaklaşık 70 bin engelliyi ve tedavi edilemez derecede hastayı öldürmesini, Almanya tarihinin en karanlık sayfalarını anımsattı.

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