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Volkswagen'den 'özür' hareketi

Wolfsburg menşeili otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli otomobil fabrika sayısını 5 katına çıkaracak.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 12:03..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Emisyon skandallarıyla gündeme gelen ve hayranları üzerinde ciddi bir güven kaybı yaşayan Volkswagen, içten yanmalı motorlardan uzaklaşarak özür dilemek istiyor.

Hemen hemen tüm büyük markaların Ar-Ge çalışmalarını elektrikli motorlar üzerine yoğunlaştırması ve özellikle dizel motorlardan hızla uzaklaşması sonrası, mevcut duruma Volkswagen de kayıtsız kalmayacak.

Volkswagen'den 'özür' hareketi

5 KAT FAZLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FABRİKASI

Halihazırda elektrikli otomobil üreten 3 fabrikası bulunan Volkswagen, 2022 yılına kadar bu sayıyı 16'ya çıkaracak. İki yıllık süreçte ilk hedeflerinin 2020'de en az 9 fabrika olduğunu açıklayan Volkswagen yetkilileri, fabrikaların lokasyonu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşmıyor.

Volkswagen'den 'özür' hareketi

AUDI, PORSCHE, SKODA VE SEAT İÇİN DE ÇALIŞACAK

Volkswagen'in faaliyete sokacağı 16 fabrika, yalnızca grubun simge markası Volkswagen için değil, gruba ait diğer markalar olan Audi, Porsche, Seat ve Skoda için de elektrikli otomobil üretecek. Özellikle Audi'nin son günlerde tanıttığı e-tron modeli, Volkswagen'in bu konuya ne kadar ağırlık verdiğini gösteriyor.

Volkswagen'den 'özür' hareketi

GELECEĞİ YAKALAMAK, GEÇMİŞİN İZİNİ SİLMEK...

Volkswagen'in elektrikli otomobile yaptığı bu yatırımların güçlü sebepleri var. Alman Federal Mahkemesi'nin dizel yasağı ile ilgili aldığı kararlar ve emsal teşkil eden bu karar sonrası dünyanın dört bir yanından gelen dizel yasağı haberleri, içten yanmalı motorların ömrünün azaldığına en büyük kanıt niteliğinde. Bu nedenle büyük otomobil markaları tüm dikkatlerini elektrikli motora çeviriyor.

Volkswagen'den 'özür' hareketi

Volkswagen geleceğin teknolojisi olan hatta hızla günümüze yaklaşan bu teknolojiyi kaçırmak istemiyor. Ancak Alman markanın sadece geleceği yakalamak değil, yakın geçmişte yaşanan emisyon skandalları sonrası güven tazelemek gibi bir misyonu da var.

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