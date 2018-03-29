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Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tanıttığı SUV konseptiyle adeta şov yaptı!

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 16:39..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

New York Otomobil Fuarı'nda Volkswagen rüzgârı esiyor. Wolfsburglu marka, pikap modeli Atlas'tan sonra, aynı kabilenin SUV modeli olan Atlas Cross Sport'u da tanıttı.

Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport

Çin'de ve Avrupa'da yeni Touareg'i görücüye çıkaran Volkswagen, aradan daha 1 ay geçmeden Atlas Cross Sport ile ikinci bombayı patlattı. ABD'de yollarda olan 7 kişilik Atlas Cross'un 5 kişilik versiyonu olan bu göz alıcı SUV, şimdiden rakiplerini korkutmayı başarmış.

FARKLI BİR TASARIMA SAHİP

Volkswagen'in MQB platformu üzerine üretilen Atlas Cross Sport, özellikle dış tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın farlarla tümleşik iki kanallı ızgarası, LED çubuğu olarak da işlev görüyor. Böylece ön cepheyi tamamıyla kaplayan bir far sistemi elde eden VW mühendisleri, bu tasarımı gelecek pek çok modelde de kullanmayı amaçlıyor.

Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport

22" boyutunda özel tasarım jantlarıyla bir önceki versiyonunda çok daha şık duran Atlas Cross Sport, C sütunundaki çizgileriyle markanın en farklı SUV modeli olmaya aday görünüyor. Arka cam üzerine siyah yüzgeçlerle inen tavan spoyleri de göze çarpan diğer tasarım detaylarından.

ANALOG DÜĞMELERDEN ARINMIŞ İÇ MEKAN

Volkswagen'in son dönemde çıkardığı modellerin hemen hemen hepsinde analog düğmelere savaş açtığını biliyoruz. Dokunmatik bir dünya hayal eden VW mühendisleri, bu hayali Atlas Cross Sport'a da taşımayı başarmış.

Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport

12,3" boyutunda sürücü ekranı ve 10,1" boyutunda multimedya ekranı olmak üzere iki ekrana sahip olan bu teknolojik SUV, bütün kontrolleri de bu ekranlara bırakmış. Araçtaki neredeyse tüm donanımları idare etmeye yarayan bu ekranlar oldukça ergonomik görünüyor. Multimedya ekranının sağ ve soluna konumlandırılan havalandırma çıkışları da kokpitteki uyumu bozmuyor.

Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport

HİBRİD MOTORLU PERFORMANS CANAVARI

Yeni Atlas Cross Sport, 3,6 litre hacimli V6 motoru destekleyen iki elektrikli motorla birlikte doğdu. 3 ayrı motordan güç alan araç, toplamda 310 beygir gücüne sahip. Hibrid aktarma organları sayesinde yakıt tasarrufu konusunda da iddialı olan Atlas Cross Sport, 10 ileri otomatik şanzımanla performansını katlayacak.

Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport

SATIŞ SADECE AMERİKA'DA

Volkswagen Atlass Cross, tıpkı diğer Atlas serisi gibi yalnızca Amerika'da satışa çıkacak. 2019'da seri üretimine başlanacak olan bu gösterişli SUV, şüphesiz sadece Amerika'da değil, bütün kıtalarda ilgi uyandıracak. Volkswagen'in, Atlas Cross Sport'a alternatif olacak bir modeli Avrupa'da piyasaya süreceği de dedikodular arasında.

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