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Volkswagen'in yakıt tüketimi ve zehirli gaz oranı arttı

Emisyon skandallarıyla itibarı sarsılan Volkswagen ile ilgili çarpıcı bir test yapıldı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 09:39..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Dizel motorlu araçlarında patlak veren emisyon skandalı sonrası kullanıcılarının ve potansiyel müşterilerinin güvenini kaybeden Volkswagen, yaptığı çalışmalarla bu imajı temizlemeye çalışıyor.

Elektrikli otomobillere ağırlık vereceğini açıklayarak 2022 yılına kadar 16 adet elektrikli araç üretim fabrikası kuracağını açıklayan Alman üretici, müşteri portföyünü yeniden kazanmak istiyor.

Volkswagen'in yakıt tüketimi ve zehirli gaz oranı arttı

TESTLER ALARM VERİYOR

Volkswagen ile ilgili testler yapan bağımsız otomobil otoriteleri, çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Bilindiği üzere Volkswagen emisyon skandalı sonrası araçlarını geri çağırdıve bir dizi düzeltme işlemleri uyguladı. Emisyon problemini giderse de yapılan testlerde dizel Volkswagenlerin bu işlemler sonrasında yüzde 14 daha fazla yakıt tükettiği ortaya çıktı.

Volkswagen'in yakıt tüketimi ve zehirli gaz oranı arttı

DÖRT KAT FAZLA NOx SALINIMI

Volkswagen'in Golf modeli üzerinden yapılan testlerde, emisyon düzeltme işlemi gören araçta dört kat daha fazla azot oksit (NOx) salınımı olduğu görüldü. Azot oksit ya da azot monoksit, kimyasal formülü NO olan bir bileşik. İnsanlar dahil tüm memelilerin vücudundaki yararlı veya zararlı birçok fizyolojik ve patolojik süreçte rol oynayan önemli bir sinyal molekülü. Yüksek dozda NOx, doğrudan doku zehirlenmesine yol açtığı gibi, dolaşım sisteminin çökmesine de neden olabiliyor. Ayrıca araba motorları ve elektrik santralleri tarafından üretilerek hava kirliliğine neden oluyor.

Volkswagen'in yakıt tüketimi ve zehirli gaz oranı arttı

GÜCÜ VE TORKU ARTTI

Araştırmayı yapan uzmanlar, tüm bu olumsuzluklara rağmen işlem görmüş aracın motor gücünün ve tork değerinin arttığını vurguluyor. Emisyon düzeltme işlemi uygulanan aracın yokuşta daha iyi performans gösterdiği, hızlanma süresinin azaldığı, maksimum hızında da zaman zaman küçük artışlar meydana geldiği görüldü.

Volkswagen'in yakıt tüketimi ve zehirli gaz oranı arttı

VOLKWAGEN ARAŞTIRMAYI REDDETTİ

Bağımsız test sonuçlarının açıklanmasının ardından Volkswagen Sözcüsü Paul Pottinger, sonuçları kesin bir dille reddetti. Emisyon problemi nedeniyle geri çağırılan araçlarına titizlikle düzeltme işlemi uyguladıklarını belirten Pottinger, yakıt tüketiminde ve NOx salınımında kötüye giden hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Testler mi yoksa Volkswagen yetkilileri mi? Hangi tarafın haklı olduğu bilinmez ama bu emisyon sorunu Volkswagen'in başını bir süre daha ağrıtacak gibi görünüyor.

Volkswagen'in yakıt tüketimi ve zehirli gaz oranı arttı

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