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Volvo dizelden vazgeçti

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, artık dizel otomobiller geliştirmeyeceğini açıkladı.

17.05.2017 - 13:45
  1. Haberler
  2. Otomobil

İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun CEO'su Hakan Samuelsson, nitrojen oksit emisyonunu azaltmanın giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek yeni dizel motorlar geliştirmeyeceklerini duyurdu.

Volvo dizelden vazgeçti

ESKİ MOTORLARLA DEVAM

Frankfurther Allgemeine Zeitung'a konuşan Samuelsson, "Bugünün perspektifinde, daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz" dedi.
Samuelsson, 2013 yılında pazara sundukları dizel modelleri gelecekteki emisyon standartlarını karşılamaları için geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.
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