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Vosvos meraklıları Ordu'da buluştu

Ordu'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Vosvos Şenliği" kapsamında kente yüzlerce vosvos geldi.

28.06.2017 - 08:32
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Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 200'ün üzerindeki vosvos tutkunu, "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki turistlik alan Yason Burnu'nda birleşerek deniz kıyısında doğanın tadını çıkardı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yason Burnu'nu ziyaret eden vatandaşların da ilgi gösterdiği ve sık sık fotoğraflarını çektikleri vosvoslar, zaman zaman kentte attıkları turla da renkli görüntüler oluşturdu.

Vosvos meraklıları Ordu'da buluştu

İLK ŞENLİK 1995'TE YAPILDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa turizmci Enis Ayar tarafından 1995 yılında düzenlenen şenliğin çeşitli nedenlerden dolayı devam etmediğini ve göreve geldikten sonra şenliğe destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Vosvos meraklıları Ordu'da buluştu

DEVAMI GELECEK

İlk desteği 2016 yılında vererek vosvos şenliğinin yeniden düzenlenmesine katkı sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Belediyemizin destekleriyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen vosvos şenliğinde yurdun dört bir yanından gelen vosvos tutkunlarını ilimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bundan sonraki yıllarda da Ordu vosvos tutkunlarının yeni adresi olmaya devam edecek." dedi.

Vosvos meraklıları Ordu'da buluştu

TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Bir hafta Ordu'da kalacak vosvos tutkunlarının yarından itibaren şehrin seyir terası konumundaki Boztepe'ye çıkacağını, ardından programlarına Çambaşı yaylasında devam ederek çeşitli aktivitelerde bulunacağını aktaran Yılmaz, "Sürücüler ve yakınları kentimizden ayrıldıktan sonra yaşadıkları bu güzellikleri çevresine anlatacak. Bu da turizm potansiyelimizin artmasını sağlayacak." diye konuştu.

Vosvos meraklıları Ordu'da buluştu

HER ŞEY OLUNDA

Vosvos Fan Club Başkanı Olgun Şensoy ise şenliğe destek olan herkese teşekkür ederek, "Bu şenliğin amacı Ordu'yu en iyi şekilde tanıtabilmek. Şenliğe farklı illerden 200'ün üzerinde vosvos tutkunu ve aileleri katıldı. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Ordu'da olmaktan mutluyuz." dedi.

Vosvos meraklıları Ordu'da buluştu

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