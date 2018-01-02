Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan kontrollerde 21 yaşındaki F.Z.’nin kıyafetlerinde kabarıklık olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı.

TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında F.Z.’nin üzerine sarılı vaziyette 2 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Z. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Vücuduna sarılı halde esrar yakalandı VİDEO