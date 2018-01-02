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Vücuduna sarılı halde esrar yakalandı

Kayseri’de bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde üzerinde 2 kilo 800 gram toz esrar sarılı olan 21 yaşındaki kadın yolcu gözaltına alındı.

İHA | 02.01.2018 - 08:59..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan kontrollerde 21 yaşındaki F.Z.’nin kıyafetlerinde kabarıklık olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı.

TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında F.Z.’nin üzerine sarılı vaziyette 2 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Vücuduna sarılı halde esrar yakalandı

Gözaltına alınan F.Z. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Vücuduna sarılı halde esrar yakalandı VİDEO

Vücuduna sarılı halde esrar yakalandı

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Kayseri’de Narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde üzerinde 2 kilo 800 gram toz esrar sarılı olan 21 yaşındaki kadın yolcu gözaltına alındı.
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