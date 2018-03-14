Vücudunuz ne istiyorsa ona kulak verin

Aybüke SENGİR/[email protected]

Olur olmaz zamanlarda ortaya çıkan yemek isteğinizi kontrol edemez hale geldiğinizde, bu yiyeceğin ne anlama geldiğini bilmeniz gerek. Bir dilim çikolatalı kek için ani bir dürtü ya da açlık hissettiğiniz oluyorsa, hatta bazen bu istek o kadar fazlaysa vücudunuz size bir şey anlatıyor olabilir.

Bu gibi durumlar çoğu zaman gebelik ya da regl dönemi gibi hormonal değişimlerin olduğu, metabolik ya da psikolojik değişimler sırasında kendini belli eder. Psikolojik faktörler de gıda isteğinin tetiklenmesinde önemli bir rol oynuyor. Stres ve sıkıntı içerisindeyseniz belirli bir gıdayı tüketmek için tutturabilirsiniz.

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEMELER

Çikolata krizleriniz magnezyum eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Magnezyumun vücudumuzda yaklaşık 300 enzim reaksiyonunda gerekli olan bir unsur olduğu biliniyor. Çikolata, magnezyum için iyi bir seçenek olduğu için duyulan istek, magnezyum açığını gösteriyor olabilir.





Çikolata kişiyi mutlu hissettiren serotonin ve endorfin seviyelerini yükselten kimyasallar içeriyor. Bunun için bir nevi ruh iyileştiricisi olarak kabul edilebilir. Tatlı isteği ise, düşük şeker düzeylerini veya vücut içinde krom, kükürt, fosfor, karbon eksikliğini gösteriyor olabilir. Kendinize enerji vermek ya da modunuzu iyileştirmek için de tatlı istiyor olabilirsiniz.

Canı, kriz halinde çikolata çekenler magnezyum hapları kullanabilir ya da biraz fıstık yiyerek vücutlarının bu ihtiyacını karşılayabilirler.

TUZLU VE İŞLENMİŞ GIDALAR

Canınız patlamış mısır, cips, patates kızartması çekiyorsa vücudunuzdaki olası bir sodyum eksikliğini gösteren tuz isteğine işaret ediyor olabilir. Vücudunuz susuz kalmışsa ya da stresli bir durumunuz varsa tuz isteğininiz artabilir. Koyu renk idrar da vücudun susuz kaldığını göstermektedir. Bazen adrenal yorgunluk ya da tükenmiş çinko düzeyleri de tuzlu gıda isteğine neden olabiliyor.





Tuzlu isteğini azaltmak için beslenmenize kereviz, ıspanak, salatalık, balık ve çiğ sebzeler ekleyip, her gün yaklaşık 8-10 bardak su içebilirsiniz.

BAHARATLI VE ACI GIDALAR

Vücut bazı durumlarda terleyip vücut ısısını düşürmek için, baharatlı ya da acı yiyecekler istemektedir. Baharatlı yeme isteği aynı zamanda çinko ya da kükürt eksikliğini veya tiroid dengesizliğini gösterebilir. Eğer boğaz ağrısı ya da soğuk algınlığınız varsa da acı ve baharatlı yiyecekleri canınız çekebilir.





Acı ve baharat isteğini azaltmak için beslenmenize kırmızı et, deniz ürünleri, sarımsak, yapraklı sebzeler ve kök sebzeleri dahil etmeniz gerekecek.

YUMURTA VE ET

Tek düşünebildiğiniz şey protein açısından zengin gıdalar ise, bu B vitamini, karnitin, magnezyum, folat ve demir eksikliğini gösteriyor demektir. Bu durum aynı zamanda kan şekeri dengesizliğini de gösterebilir. Yakın zamanda et yemeği bıraktıysanız ya da sıkı bir diyet yapıyorsanız, psikolojik olarak da et ürünleri tüketmek istiyor olabilirsiniz.





Vücudumuzun proteinlere ihtiyacı var, dolayısıyla beslenmenize et ürünlerini dahil etmeniz gerekir. Ayrıca bol miktarda yeşil ve tatlı olmayan sebzeleri tüketmeniz gerekmektedir.





EKMEK VE KARBONHİDRATLAR

Ekmek, makarna ve karbonhidrat açısından zengin gıdalara duyulan istek, yüksek insülin seviyesi veya düşük kan şekeri seviyesinden olabilir. Vücuttaki düşük karbonhidrat seviyeleri depresif ruh haline ya da ruh halinde değişimlere yol açacaktır. Bu istek aynı zamanda tiroid bezinin yanlış işleyişinin de bir göstergesi olabilir.





Ekmek ve karbonhidrat isteğini bastırmak, vücudun ihtiyacını karşılamak için etin yağsız kısımları, tavuk, balık ve yumurta yemeniz gerekiyor.

BUZLU, SOĞUK VE GAZLI İÇECEKLER

Uyandığınızdan andan itibaren ardı ardına soda ya da gazlı içecekler içiyorsanız, bu durum kalsiyum eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Vücudunuzdaki kalsiyum düzeyleri tükenmiş ve bunları yerine getirmek istiyor olabilir. Buza karşı şiddetli istek ise vücuttaki düşük hemoglobin ve demir eksikliği anlamına geliyor.





Vücuttaki bu isteği azaltmak için ıspanak, lahana, brokoli, pancarın yanı sıra bakliyat ve susam gibi sebzeler yemeniz gerekiyor.

































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