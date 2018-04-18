Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasının ardından Devlet Bahçeli, seçimle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

Hatay'da bir asker şehit oldu

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır, 5 kişi yaralandı.

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Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği

Binali Yıldırım, son Başbakan olarak yaptığı açıklamada "Önemli olan milletin geleceği, çalışmaya devam edeceğim." dedi.