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Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde 35 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Kadir Akkaya evinde hayatını kaybetti.

DHA | 18.04.2018 - 19:04..
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Beylikdüzü'nde 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Akkaya'nın öldüğünü belirledi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya'nın kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

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