Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Akkaya'nın öldüğünü belirledi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ
Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya'nın kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.