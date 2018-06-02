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Vücuttaki ikinci beyin bağırsaklarda bulundu

Avustralyalı bilim adamları yaptığı araştırmalar sonucunda, bağırsakların senkronize çalışmasını sağlayan ve posanın vücuttan atılmasına yardım eden bağımsız bir beyin olduğunu keşfetti.

İHA | 02.06.2018 - 09:07..
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Avustralyalı bir araştırma ekibi bağırsaklarda beyinden ve omurilikten bağımsız olarak çalışan ve yaydığı elektrik dalgalarıyla besinlerin sindirim sisteminden geçişini senkronize ve koordine eden, vücuttan atılmasını sağlayan ikinci bir beynin olduğunu keşfetti.

Bilim adamları, ikinci beynin keşfi ile bağırsakların karmaşık yapısını anlayabildiklerini ifade etti.

MEKANİZMA İLK KEZ İNCELENDİ

Bağırsak Sinir Sistemi (The Enteric Nervous System- ENS), bağırsaklardaki hareketi kontrol eden milyonlarca nörona sahip. Ancak bilim adamlarının bunu kullanan mekanizmayı bugüne kadar gözden kaçırdıkları kaydedildi.

Avustralya Flinders Üniversitesinden bir araştırma ekibi böylece inceleyerek bağırsaklarımızdaki elektrik dalgalarının bağırsaklardaki posayı kalın bağırsaklara nasıl geçirdiği ve vücudun dışına nasıl attığını keşfetti.

Vücuttaki ikinci beyin bağırsaklarda bulundu

Araştırma raporunu kaleme alan Nörofizyolojist Nick Spencer, “Bağırsak duvarında bulunan bu kadar büyük sayıda bağırsak nöronunun, bağırsak içeriğini itmeyi başarabildiğini anlamak bağırsak yolunun büyük sırlarından biridir.” dedi.

"BAĞIRSAK KANSERİ TEDAVİSİNDE YARDIMCI OLACAK"

Bu mekanizmayı anlamak için, Flinders Ünivesitesinden bir ekip öldürdükleri bir farenin içinde 400 bin nöron bulunan kalın bağırsaklarını inceledi.

Yüksek çözünürlüklü nörongörüntü teknolojisini kullanarak ve elektrik dalgalarını ölçecek elektrotlar kullanarak farenin bağırsaklarındaki ritmik elektrik dalgalarını keşfetti. Bu işlem kolon migrating motor kompleksi (CMMC) olarak biliniyor.

CMMC yemek yendiği zaman meydana geliyor, kemik ve lif gibi sindirilemeyen malzemeyi ve bakteri grubunu bağırsakların içinde hareket ettiriyor. Bu işlem, özellikle aç olunduğu zamanki karın gurultusunu da çıkarıyor.

Profesör Spencer, "Bu gerçekten kendi başına çalışan bir beyin. Bağırsakların içindeki hareketleri beyinden ve omurilikten bağımsız olarak sağlıyor. Bağırsak beyni üzerinde çalışmalar bağırsak kanseri gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olacak.“ dedi.

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