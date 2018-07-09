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Vurduğunu deviren yakan topcu kızın ilginç taktiği

Yakan top oynarken softbol taktiği kullanan genç kız, antreman sırasında vurduğu tüm kişileri yıktı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 09:07..
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ABD'de yakan top antremanı sırasında daha önce softbol oynayan kız damga vurdu. İlginç vuruş tekniğiyle öne çıkan sporcu, herkesi kendine hayran bıraktı.

Vurduğunu deviren Yakan topcu kızın ilginç taktiği- İZLE

ÖZEL TURNUVALAR DÜZENLENİYOR

Özellikle el topuyla oynanan yakan top, topu karşı takım oyuncusuna vurma temeline dayanan bir oyun türü olarak öne çıkıyor. Bu spor için turnuvalar düzenleniyor.

Vurduğunu deviren yakan topcu kızın ilginç taktiği

Softbol ise; beyzbolun kadınlara yönelik düzenlenen bir oyun türüdür. Sopayla oynanır. Sahada vurucu ve bir yakalayıcı bulunur. Atıcının topu atmasıyla oyun başlar.

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