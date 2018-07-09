ABD'de yakan top antremanı sırasında daha önce softbol oynayan kız damga vurdu. İlginç vuruş tekniğiyle öne çıkan sporcu, herkesi kendine hayran bıraktı.

Vurduğunu deviren Yakan topcu kızın ilginç taktiği- İZLE



ÖZEL TURNUVALAR DÜZENLENİYOR

Özellikle el topuyla oynanan yakan top, topu karşı takım oyuncusuna vurma temeline dayanan bir oyun türü olarak öne çıkıyor. Bu spor için turnuvalar düzenleniyor.

Softbol ise; beyzbolun kadınlara yönelik düzenlenen bir oyun türüdür. Sopayla oynanır. Sahada vurucu ve bir yakalayıcı bulunur. Atıcının topu atmasıyla oyun başlar.