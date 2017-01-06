taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.713
USD
3,6236
EURO
3,8380
ALTIN
137,05
PETR
56,8500

Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

Dünkü saldırıda vurularak yere düşen teröristin üzerine koşan bir vatandaş haini tekmelemeye başladı.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 11:50
  1. Haberler
  2. Gündem
Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

K

Dün bombalı araçla İzmir adliye otoparkına girmek isteyen teröristler, trafik polisi Fethi Sekin tarafından engellenince aracı patlattı.

Arkalarından gittiği teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Sekin, roketatar ve el bombalı katliam planını önledi.

Saldırıda Adliyede katip olarak çalışan Musa Can da yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı olayda 2 terörist ölü ele geçirildi.

VATANDAŞ TERÖRİSTİ TEKMELEDİ

Çatışma sürerken teröristi ‘gözleyen’ bir vatandaş saldırganın yere düşmesiyle bir anda üzerine fırladı.

Üzerinde bomba olup olmadığı bile bilinmeyen teröristi tekmelemeye başlayan vatandaşı polisler zor sakinleştirdi.

Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

234
ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

133
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

124
Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

110
New York Times'da maklube tarifi

New York Times'da maklube tarifi

84
Fethi Polis'in Babası acı haberi hasta yatağında aldı

Fethi Polis'in Babası acı haberi hasta yatağında aldı

29
Reina'daki Noel Baba'nın kim olduğu ortaya çıktı

Reina'daki Noel Baba'nın kim olduğu ortaya çıktı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM