taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5687
EURO
3,9970
ALTIN
143,97
PETR
51,4300

W-X-Q harfleri müfredata girdi

MEB yeni uygulamasıyla okullarda ilk kez Türkçe dersi kapsamında alfabede olmayan w-x ve q harfleri müfredata girdi.

26.05.2017 - 02:41
  1. Haberler
  2. Eğitim

ds

Öğrenciler, 4’üncü sınıfta Türkçe dersi kapsamında klavye karakterleriyle birlikte Türkçede olmayan w-x-q harflerini de öğrenecek.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre FATİH projesi kapsamında okullarda dağıtılan tablet ve akıllı tahtaların kullanımında ihtiyaç duyulan klavye eğitimi ilkokul 4’üncü sınıfta 8 saatlik Türkçe dersi içinde haftada 1 saat olarak verilecek. Yeni dönemde öğrenciler 1 ve 2’nci sınıfta temel dik harflerle yazmayı öğrenecek, 3’üncü sınıfta güzel yazı dersiyle estetik güzel yazma dersi alacak. 4’üncü sınıfta klavye dersiyle, klavye karakterlerini tanıma dersi görecek.

İNGİLİZCE VE KÜRTÇEDE VARDI

Öğrenciler daha önce İngilizce ve seçmeli Kürtçe dersleri kapsamında w-x-q harfleriyle tanışıyorlardı. MEB yetkilileri, ilkokulda öğrencilerin her türlü yazı karakteriyle tanışmalarını ve günlük hayatta kullandıkları yabancı harfleri de okulda öğrenmelerinin pedagojik olarak önemli olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Paramedik adayları "Ambulans Rallisi"nde yarıştı
Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 4 etaptan oluşan parkurda hastalara en hızlı müdahaleyi yapabilmek için yarıştı.
Türkiye 2019'da tam gün eğitime geçiyor
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019'da ikili eğitime son verileceğini ve tam gün eğitime geçileceğini belirtti.
DGS başvuruları başladı
Adaylar, 1 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.
Eğitimde yeni dönem: Dik temel harflerle öğretim
İlköğretimde eğik el yazısının kaldırılmasıyla birlikte, dik temel harflerin tanıtılmasına başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

104
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

10
MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

7
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

9
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

8
Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

19
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM