W-X-Q harfleri müfredata girdi

Öğrenciler, 4’üncü sınıfta Türkçe dersi kapsamında klavye karakterleriyle birlikte Türkçede olmayan w-x-q harflerini de öğrenecek.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre FATİH projesi kapsamında okullarda dağıtılan tablet ve akıllı tahtaların kullanımında ihtiyaç duyulan klavye eğitimi ilkokul 4’üncü sınıfta 8 saatlik Türkçe dersi içinde haftada 1 saat olarak verilecek. Yeni dönemde öğrenciler 1 ve 2’nci sınıfta temel dik harflerle yazmayı öğrenecek, 3’üncü sınıfta güzel yazı dersiyle estetik güzel yazma dersi alacak. 4’üncü sınıfta klavye dersiyle, klavye karakterlerini tanıma dersi görecek.

İNGİLİZCE VE KÜRTÇEDE VARDI

Öğrenciler daha önce İngilizce ve seçmeli Kürtçe dersleri kapsamında w-x-q harfleriyle tanışıyorlardı. MEB yetkilileri, ilkokulda öğrencilerin her türlü yazı karakteriyle tanışmalarını ve günlük hayatta kullandıkları yabancı harfleri de okulda öğrenmelerinin pedagojik olarak önemli olduğunu söyledi.