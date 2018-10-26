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Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi

ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgası nedeniyle bir ada yokoldu.

İHA | 26.10.2018 - 12:21..
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ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının geçmesinden sonra Hawaii’de bir ada dalgaların altında kayboldu.

ADA DALGALARIN ALTINDA KALDI

ABD Balık ve Yaban Hayatı Ofisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki adanın dalgaların altında kaldığı kaydedildi.

Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi

"BİR BAŞKA ÇATLAK YAŞADIK"

Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık.” şeklinde yorumladı.

Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti. Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

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