Wall Street Journal: ABD, Türkiye'yi cezalandırmalı

Ekim 2016'da tutuklanan BBD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın ilk duruşması Pazartesi görülmüş, mahkeme Brunson'ın tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

"GÜLEN HAKKINDA YETERLİ KANIT YOK"

Gazetenin başyazısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında FETÖ liderinin ve dolaylı olarak ABD'nin olduğunu gösteren o kadar kanıt varken, Türkiye'deki adli makamların gönderdiği sayfalar dolusu delile rağmen yeterli kanıt gösteremediği iddia edildi.

Yazının devamında şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye aslında Brunson'ı Amerikalı rehini olarak tutuyor. Erdoğan geçen yıl Pensilvanya'da yaşayan Gülen karşılığında Brunson'ın takasını önerdiğinde, oyunun adını koymuştu. Erdoğan ABD'nin Gülen'i adaletin elinden kurtardığını iddia ediyor. Ancak Türkler Gülen'in iadesini meşru kılacak güvenilir kanıtları sunmadı. Gülen'in Türkiye'de adil yargılanması da asla mümkün olmayacak."





TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÖNERİSİ

WSJ'nin başyazısında, Brunson davasının eldeki kanıtlar çerçevesinde adil olmadığını gerekçe gösteren ABD'li Senatör James Lankford'ın Ankara'ya yaptırımlarda bulunulmasını iki kez önerdiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE "DAHA AZ ÖDÜL, DAHA ÇOK CEZA" YÖNTEMİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Türkiye'ye serbest bırakması çağrısında bulunduğu hatırlatılan yazı, şöyle devam etti:

"Belki de Trump yönetiminin alması gereken ders, Erdoğan karşısında daha az ödül daha çok ceza yöntemini kullanıp, Türkiye'nin bir NATO müttefiki gibi davranmasını sağlamak."