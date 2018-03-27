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Wall Street kârlarında rekor artış

Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam kârı, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

AA | 27.03.2018 - 00:38..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

New York eyaleti Müfettişi Thomas P. DiNapoli'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam karının bu sene, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 24,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

2010'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Açıklamada, söz konusu toplam kar miktarının 2010'dan bu yana en yüksek seviye olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca, Wall Street şirketlerinde çalışan kişilere dağıtılan ortalama ikramiye miktarının geçen sene, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 17 artarak, 184 bin 220 dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DiNapoli, Wall Street'in iyi performans göstermesiyle New York şehrinin ve eyaletinin de yüksek vergi gelirlerinden faydalandığını belirtti.

2008 KRİZİNE RAĞMEN BAŞARILI BİR YÜKSELİŞ

Son iki senede Wall Street'te faaliyet gösteren firmaların karlarının arttığına işaret eden DiNapoli, 2008 finansal krizinden sonra yürürlüğe getirilen düzenlemeler ve sınırlamalara rağmen finans sektörünün başarılı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, DiNapoli, son aylarda finansal piyasalarda artan volatilitenin bu seneki firma karlarını nasıl etkileyeceği hakkında yorum yapmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

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