Walt Disney, 21st Century Fox'u satın aldı

California merkezli Walt Disney'den yapılan açıklamada, 21st Century Fox'un 52,4 milyar dolara satın alındığı belirtildi.

Şirket 21st Century Fox'un yaklaşık 13,7 milyar dolar tutarındaki borcunu üstleneceğini de açıkladı.

ÖNEMLİ YAYINLARIN HAKLARI EL DEĞİŞTİRECEK

Birleşme için ödeyeceği toplam rakam 66,1 milyar doları bulacak olan Disney, satın alma kapsamında, 21st Century Fox'un film stüdyolarının, Fox News, Fox Business, FS1 ve FS2 gibi televizyon kanallarının, X-Men, Avatar, Simpsons ve National Geographic gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak.

Ayrıca 21st Century Fox'un on-line televizyon ağları Hulu ve Sky'daki yüzde 39'luk hissesi Walt Disney'in kontrolüne geçecek.