Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Türkiye'yi suçlayanlara cevap

Kılıç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Thomas Shannon, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerika-Türkiye Konseyi (ATC) iş birliğiyle düzenlenen ABD-Türkiye İlişkileri 36. Yıllık Konferansı'nda konuştu.

Türkiye'ye yönelik haksız suçlamalara işaret eden Kılıç, "Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığı yönünde suçlamalar var. İfade özgürlüğü ve terörizmle, teröristlerle dayanışma içinde olmayı ifade etmek arasında büyük bir fark var." dedi.

"PKK LİDERİNİN POSTERLERİ HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ikisi arasında ciddi bir fark var. Özellikle Beyaz Saray önünde gösteriler sırasında grupları birbirinden uzak tutarak olayları kontrol eden ABD Dışişleri Bakanlığı Gizli Servisine minnettarım ama ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın sözde liderinin fotoğraflarını ve arkadaşlarını Washington sokaklarında görmek hayal kırıklığıydı. Bu, terörizmle dayanışma içerisinde olmaktır. Biz bunu ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz."

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ BİR SEÇENEK DEĞİL GEREKLİLİKTİR"

Kılıç, bölgede Türkiye'nin güvenliğine tehdit teşkil eden çok sayıda unsur bulunduğuna vurgu yaparak, Türkiye-ABD ilişkisinin bir seçenek olmadığını, gereklilik teşkil ettiğini belirtti.

ABD medyası ve düşünce kuruluşlarının iki ülke arasındaki ilişkilerini sorguladığını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti: "Hatta bazıları, Suriye'deki Marksist, Leninist bağlantılı yabancı terör örgütünün ABD için Türkiye'den daha güvenilir bir partner olabileceğini söylüyor. Hatta bunlardan bazıları, DEAŞ'a karşı koalisyonun yaptığı hava saldırılarının yüzde 25'inde kullanılan İncirlik Hava Üssü'ne alternatif bulunması gerektiğini söyledi. ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış PKK'nın uzantısının, 65 yıllık ortağı Türkiye ile kıyaslanması karşısında çok şaşırmış durumdayım."

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Kılıç, "Türkiye, 2 bin kilometre kareyi DEAŞ'tan temizledi ve Özgür Suriye Ordusu güçleriyle beraber 3 binden fazla DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi." dedi.

KILIÇ'A TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Thomas Shannon da konuşmasında Büyükelçi Serdar Kılıç'a teşekkür etti.

Shannon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen salı günü ziyareti sırasında Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde yaşanan olaylara değinerek, "BüyükeIçi Kılıç'a yaptığı işten dolayı, kavgayı durdurduğu, tansiyonu düşürdüğü için teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Shannon, "Hiçbir ülke Türkiye kadar Suriyeli mültecilere yardım etmedi. Türkiye, 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptı ve bu mültecilere insani yardımlarda bulundu. Ayrıca Türkiye, Suriye sınırları içerisindeki kamplarda yaşayan Suriyelilere de yardımda bulundu." ifadelerini kullandı.