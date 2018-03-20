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Washington Post'un ABD'li Suriye analizi

ABD menşeli dünyanın önemli gazetelerinden olan Washington Post, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı. Analizde ABD'nin Suriye politikasının düzensizliğine dikkat çekildi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 15:19..
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Washington Post'un ABD'li Suriye analizi

Uluslararası basının yakından takip ettiği Zeytin Dalı Harekatı üzerinden geçen günlere rağmen halen ilgi odağı. Özellikle merkezin de TSK ve ÖSO birliklerince alınmasından hemen sonra batı medyası analizler yayınlarken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Washington Post'un ABD'li Suriye analizi

ABD'NİN BÖLGEDEKİ PASİF TUTUMU

ABD'nin yüksek tirajlı gazetesi Washington Post'ta yazan Ishaan Tharoor, Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişine ilişkin bir makale kaleme aldı.

Analizde Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişinin bölgeye yeni bir DEAŞ'lı terörist dalgası getirmesinden korkulduğu belirtilirken, ABD'nin de bölgedeki pasif tutumu gözler önüne serildi.

ABD YALNIZ BIRAKTI

Tharoor özellikle ABD'nin operasyonun başından beri teröristleri yalnız bıraktığına dikkat çekerken, "Operasyon başladığında Afrin'deki YPG'liler yalnız olduklarını fark etti." dedi.

ABD'li gazeteci "Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum 'işkembeden sallama politikasıdır' diyor. Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor." sözleriyle ABD yönetimine eleştiride bulundu.

"İŞKEMBEDEN SALLAMA POLİTİKASI"

Tharoor'un Trump yönetimine olan bir eleştirisi de Türkiye üzerinde hakimiyet/etki alanı oluşturamaması oldu. Özellikle operasyon sırasında Türkiye'nin YPG'lileri hedef alan bir sistemle harekat gerçekleştirmesi konsuna değinen gazeteci, "ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi, haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır." dedi.

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