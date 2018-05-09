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Washington'da Hacı Ali belgeseli gösterildi

ABD Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikte 19. yüzyılda ABD'ye yerleşen ilk Türk olarak da anılan Hacı Ali hakkındaki bilinmeyenleri ortaya koydu.

AA | 09.05.2018 - 10:02..
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19. yüzyılda ABD'ye giderek Arizona eyaletine yerleşen Osmanlı vatandaşı Hacı Ali (Hi Jolly) için başkent Washington'da düzenlenen etkinlik, tarih meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi.

ABD OSMANLI İLİŞKİLERİ ÜZERİNE SUNUM

ABD Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ve Smithsonian Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı.

Etkinlikte Hi Jolly adlı belgeselin gösterimi yapıldı ve daha sonra Dr. Işıl Acehan, son dönem ABD-Osmanlı ilişkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Washington'da Hacı Ali belgeseli gösterildi

HACI ALİ

22 yaşındayken 1857 yılında ABD'de Arizona eyaletine yerleşen Hacı Ali'nin ABD ordusunda 30 yıl boyunca devecibaşı olarak görev yaptığı anlatılan belgesel, tarih meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

ABD'nin özellikle güney eyaletlerdeki çöl iklimi koşullarında kullandığı develerle ün salan Hacı Ali'nin Amerikan tarihinde Hi Jolly olarak nasıl yer ettiği de detaylarıyla izleyicilere aktarıldı.

Washington'da Hacı Ali belgeseli gösterildi

HER SENE ANILIYOR

1902 yılında Arizona'da hayatını kaybeden Hacı Ali, burada kendi adına yaptırılan kabri başında anılıyor ve her yıl ocak ayında düzenlenen Hi Jolly Festivali ile hatırlanıyor.

 

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