Washington'da serbest bırakılan Sinan Narin Türkiye'de

ABD'nin Washington kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Sinan Narin, pasaport kontrolündeki işlemlerinin ardından terminalden çıkış yaptı.

Narin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'daki tutukluluk günlerinde kendisine destek veren ve yanında olan Türk milletine teşekkür etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜRÜYÜŞÜ BİLE ZALİMLERİ KORKUTUYOR"

Narin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıklarından dolayı minnet duyduğunu ifade ederek, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah, devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. Hakikaten o olmasaydı, burada olmayı gerçekten hayal bile edemezdim. Cumhurbaşkanımızın heybetli yürüyüşünden zalimlerin korktuğunu, hakikaten tedirgin olduklarını orada insan daha iyi öğreniyor. O kadar yoğun işine rağmen benimle ilgilenmesi beni Türk olarak gururlandırdı." diye konuştu.

"VATAN İÇİN 10 DEĞİL 20 YIL YATARIM"

Washington'daki hapishanede kötü günler geçirdiğini, Başkan Erdoğan'dan mesajlar almaya devam etmesinin kendisi moral ve güç verdiğini kaydeden Narin, mahkeme heyetinin kendisini 10 yılla yargılandığını bildirmesinin ardından "Cumhurbaşkanımıza söyleyin, onun için canım feda, Türk milleti için canım feda. Her şey vatan için, onun için 10 değil 20 sene yatarım" dediğini aktardı.

"CEZAEVİNDE ŞARTLAR KÖTÜYDÜ"

Narin, cezasının ilk önce 4 yıla indiğini, bir yıl hapis yatmasının ardından denetimli serbestlikle tahliye olduğunu kaydederek, "Cezaevinde şartlar kötüydü. Yemek çok kötüydü. İnsan haklarından bahsediyorlar ya, cezaevinde gerçekten 11 ay hiç güneşi görmedik. Yeşil yiyecek görmedik." dedi.

"İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMI GÖRMEK İSTERİM"

ABD'deki ilgililerinin 2 hafta Türkiye'de kalmasına izin verdiğini dile getiren Narin, "İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum. Eğer onun da programı müsait olursa. Şu anda çok meşgul. Ayrıca anne ve babamı da görmek için geldim. Yaklaşık 3 senedir onları görmüyorum." ifadelerini kullandı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Narin'i Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde, Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ulusan, Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut alan, Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ile bazı yakınları Türk bayrağıyla karşıladı.

"Sinan Narin onurumuzdur" ile "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atılan karşılamada, Narin'i yakınları sık sık tekbir getirdi.

"DÜNYANIN NERESİNDE OLURLARSA OLSUNLAR, SONLARI BELLİ"

Burada bir konuşma yapan Narin, "Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk bayrağına, Türk devletine bir de Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin sonu hep belli olur. Sonunda PKK hepten silinecektir." dedi.