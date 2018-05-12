Washington'da 'Sultan Bestekarlar' konseri düzenlendi

Konser kapsamındaki eserler, orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen öncülüğünde, Ermeni asıllı ud sanatçısı Ara Dinkjian eşliğinde ve diğer 9 Amerikalı sanatçının katılımıyla icra edildi.

KONSER BEĞENİ TOPLADI

Sultan 4. Murad'dan Abdulaziz'e, 2. Mahmud'dan 3. Selim'e notalara hayat veren sultanların bestelerinin seslendirildiği konser, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Programın ardından açıklamalar yapan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk kültür ve tarihinin değerli unsurlarını yansıtan bu tür programları ABD'nin başka yerlerinde de yapmak istediklerini dile getirdi.

Şeref Ateş, "Ülkeler arasında siyasi gerilimler her zaman olabilir ancak insandan insana ilişkiler önemlidir. Bu bakımdan kültür ve sanat faaliyetleri, milletleri birbirine bağlayan ortak insani değerleri ortaya çıkartır. Sultan Bestekarlar'ı bunun için Amerika'ya taşımak istedik" dedi.

PADİŞAHLARIN MÜZİK BİRİKİMİ

Osmanlı padişahlarının sadece devlet adamı ve asker olmadıklarını, birçoğunun kendi bestelerini yapacak düzeyde müzik ve kültür-sanat ile iç içe olduğuna işaret eden Şeref Ateş, Türk-Osmanlı tarihinin tüm dünyaya aktarılabilecek sayısız değerleri barındırdığını kaydetti.